C’est l’une des toutes dernières répétitions grandeur nature des sapeurs pompiers de la Gironde, avant la saison estivale. Jeudi matin, à Bombannes au bord du lac de Maubuisson, situé sur la commune de Carcans, les autorités ont déployé un vaste dispositif pour simuler une évacuation de population en raison d’un incendie (fictif) de forêt.

Ce type d’exercice est régulier pour les sapeurs-pompiers, mais alors que l’été approche, il ravive évidemment le souvenir des terribles incendies de l’été 2022, qui ont ravagé 30.000 hectares de forêt en Gironde.





Le site de cette répétition générale n’a pas été choisi au hasard, Bombannes accueillant l’été quelque 10.000 personnes réparties sur l’ensemble des camps de vacances qui longent le lac, et entouré d’une vaste forêt de pins. La particularité de l’exercice du jour, est d’ailleurs qu’il a permis pour la première fois de tester l’évacuation d’adolescents par bateaux, seule solution alors l’incendie virtuel avait encerclé la presqu’île en raison des vents.





Un exercice d'évacuation par bateaux s'est déroulé ce jeudi à Bombannes sur la commune de Carcans - Mickaël Bosredon





Une situation météo meilleure que l’an passé

Cette répétition générale a aussi été l'occasion de dresser un état des lieux, à l'approche de la saison estivale. Cette année, la situation semble un peu plus favorable d’un point de vue météo, par rapport à la même époque l’an passé. « Nous avons eu des orages dans la région qui ont permis de retarder l’apparition de la sécheresse, ce qui est déjà un point positif par rapport à l’an passé, note le commandant du Sdis 33 Thomas Mimiague. Aujourd’hui, les végétaux sont encore verts, donc moins inflammables. Ces orages n’ont cependant pas permis de recharger les nappes phréatiques, nous restons donc très vigilants. »

Autre atout par rapport à 2022 : la présence de moyens aériens, déjà prépositionnés ou en train de l’être à Bordeaux. « Par ailleurs nous avons revu en interne notre dispositif de lutte pour l’adapter à ce que nous avons vécu l’an passé, poursuit le commandant Thomas Mimiague. Nous mobilisons beaucoup plus nos sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, et nous avons des dispositifs avec des groupes d’intervention feux de forêt qui sont prépositionnés dans les massifs et prêts à intervenir au moindre départ de feu. Nous complétons avec de la surveillance, grâce à des caméras actuellement en test, qui vont permettre de déceler plus rapidement les incendies. »

La Gironde va par ailleurs utiliser cette année, si cela s’avère nécessaire, le nouveau dispositif FR-Alert. « Il s’agit d’un dispositif envoyant un message sur les téléphones portables dans un périmètre donné, avec une sonnerie très forte, et un message court des autorités préfectorales, explique le sous-préfet de Lesparre-Médoc Fabrice Thibier. Ce message enjoint les personnes à quitter les lieux et à se regrouper dans des zones de rassemblement. »

Des camions « irrémédiablement endommagés par les incendies de 2022 »

En revanche, les sapeurs-pompiers reconnaissent qu’ils devront faire cette année avec un peu moins de moyens au sol que l’an passé. « Certains de nos camions ont été irrémédiablement endommagés par les incendies de 2022, et les renforts prêtés par les sapeurs-pompiers de l’Hérault au printemps étant repartis dans leurs casernes, nous sommes effectivement un peu en dessous de l’an passé, dans l’attente de recevoir les commandes de nouveaux camions passées avec l’aide de l’Etat » indique le commandant Thomas Mimiague.

Pour le sous-préfet, la meilleure des armes contre les feux de forêt, reste toutefois la prévention. « C’est la base de notre stratégie feu de forêt, martèle-t-il. Il ne faut pas que le feu éclose car on sait qu’il est d’origine humaine dans 90 % des cas. » Les enfants des centres de loisirs de Bombannes sont d’ailleurs sensibilisés au risque incendie, dans un secteur particulièrement vulnérable.

Une bonne coordination entre les services est également essentielle. « Ce matin, nous avons sur place l’ONF, les associations DFCI, le Sdis, les gendarmes, la police municipale… Il faut que chacun se connaisse et que chacun sache quel est le rôle des uns et des autres. »