« Depardieu, l’aigle noir c’est toi » ou encore « Chères spectatrices, chers spectateurs, vous acclamez un violeur. » Voilà quelques-uns des slogans apposés par le groupe collages féministes Bordeaux mercredi soir au théâtre Femina de Bordeaux pour accueillir le concert « Depardieu chante Barbara ».

Après la parution de l’album en 2016, une tournée a été engagée depuis 2017 par l’un des plus célèbres acteurs français, mis en examen pour « viols » et « agressions sexuelles » depuis 2020 pour des faits dénoncées par la comédienne Charlotte Arnould en 2018. Plus d’une dizaine de femmes accusent l’acteur de 74 ans de faits similaires, dans une enquête publiée par Mediapart le 11 avril. Il bénéficie à ce stade de la présomption d’innocence.

Un cri de solidarité

« Nous avons décidé de dénoncer cette ultime provocation et omerta du monde du spectacle concernant l’impunité des agresseurs, écrit le collectif Noustoutes dans un communiqué mercredi soir. Nous, militant.es féministes, faisons entendre notre voix pour crier notre solidarité avec les 14 victimes qui ont eu le courage de dénoncer les violences sexuelles infligées par Gérard Depardieu à leur encontre. »

Le concert a pu se tenir dans la salle bordelaise, même s’il a commencé avec un peu de retard. Le service communication du théâtre Femina, contacté par 20 Minutes, n’a pas souhaité commenter cette affaire.