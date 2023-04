A partir de ce jeudi, on peut de nouveau fréquenter la plage de La Salie Nord sur la commune de La Teste-de-Buch, alors qu’elle avait été fermée au public après les incendies de l’été 2022. Celle de la Lagune a rouvert le 1er avril. Le préfet de la Gironde Etienne Guyot a signé un arrêté permettant le retour des piétons sur une partie de cette plage océane.

Réouverture partielle

Le communiqué de la préfecture précise tout de même que « la zone comprise entre le blockhaus des Gaillouneys jusqu’à 200 mètres au nord de l’entrée de la plage de la Lagune, reste en revanche interdite ». Et ce, en raison du transport de grumes incendiées sur le secteur, d’un phénomène d’érosion important sur la plage du petit Nice et d’une capacité réduite du parking.

L’arrêté prévoit aussi un accès pour les véhicules de secours et d’intervention de la commune et de l’office national des forêts « ainsi que les ayants droit assurant les chantiers de nettoyage des parcelles incendiées et restaurant les accès à la plage océane », précise la préfecture dans un communiqué. Les véhicules de l’union des surfs clubs du Bassin d’Arcachon (USCBA) bénéfice d’une dérogation pour effectuer quatre rotations quotidiennes.