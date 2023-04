Vendredi soir vers 23h15, une course de voitures organisée de manière illégale dans la zone commerciale de Bordeaux-Lac a viré au drame. Rue du professeur Darget, de nombreux spectateurs étaient réunis sur le bord de la route pour assister au « run » mais « dans un virage à gauche, le conducteur d’un véhicule Citroën C3 » a fauché « plusieurs badauds postés sur le bord de la chaussée », a expliqué Frédérique Porterie, la procureure de la République de Bordeaux dans un communiqué diffusé ce samedi, après ce rodéo urbain. 20 Minutes fait le point sur cet accident de rodéo urbain, alors que le maire de Bordeaux a affirmé que « les pouvoirs publics » allaient « continuer à agir avec fermeté » contre ces « activités mortifères ».

Que sait-on des blessés ?

D’après les informations officielles, l’accident lors de ce rodéo urbain aurait fait six victimes évacuées par les pompiers dont un mineur de 17 ans. L’état de santé de deux d’entre elles est jugé préoccupant, sans que l’on ne sache encore à quelles ITT (incapacité totale de travail) correspondent leurs blessures. « Des réquisitions ont été faites auprès de l’établissement hospitalier (CHU de Bordeaux) pour obtenir des renseignements sur leur état de santé », a précisé la procureure.

Jeanne, 18 ans, qui fait partie des quatre blessés « légers » a témoigné auprès de BFM TV de la violence de l’accident, expliquant qu’elle a été projetée « cinq mètres plus loin » lors du choc. Blessée à la jambe et à la hanche, elle raconte qu’elle ne pouvait plus bouger une fois à terre, et que des témoins l’ont porté dans l’herbe jusqu’à l’arrivée des secours.

Qui sont les personnes interpellées ?

Une enquête du chef de « blessures involontaires aggravées », notamment par le « délit de fuite » du conducteur de la C3, a été ouverte. « Le conducteur du véhicule a pris la fuite mais, poursuivi par des témoins qui finissent par le bloquer sur la commune de Bassens, il est interpellé ainsi que trois autres passagers par les services de police requis par les spectateurs », a précisé le parquet dans son communiqué.









Les quatre personnes interpellées ont été placées en garde à vue afin de déterminer très exactement les circonstances de cet accident. Le principal mis en cause est âgé de 32 ans et vit à Carbon-Blanc, en Gironde. Les passagers sont plus jeunes, âgés de 31, 22 et 20 ans.

Quelle est la réaction du maire de Bordeaux ?

« Je pense d’abord aux blessés en leur souhaitant le meilleur rétablissement possible », a réagi Pierre Hurmic dans un communiqué. Le maire de Bordeaux a fustigé le danger que représentent pour les vies humaines ces courses non autorisées sur la voie publique. Et d’ajouter : « Les pouvoirs publics, déjà mobilisés pour mettre un terme à ces pratiques qui, réprimées dans un quartier, se transportent dans un autre, vont continuer à agir avec fermeté. Il est de la responsabilité de chacun, acteur ou spectateur, de se détourner de ces activités mortifères avant que des drames encore plus graves ne surviennent. »