Gironde : La plage de la Lagune, fermée depuis les incendies de l’été 2022, rouvre partiellement

Bonne nouvelle Après des travaux de sécurisation et d’abattage des arbres incendiés et la réhabilitation progressive des espaces accessibles au public par l’Office National des Forêts et la commune, la plage rouvre partiellement, à partir du 1er avril