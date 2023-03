Après les tensions de vendredi à la gare de Bordeaux, et une manifestation samedi qui a été marquée par un incendie allumé au milieu de la rue Sainte-Catherine, quelle suite le mouvement de protestation contre la réforme des retraites va-t-il connaître, à Bordeaux et en Gironde ? Plusieurs syndicats ont fait savoir qu’ils vont poursuivre les manifestations et les blocages.

Dès lundi, une manifestation est ainsi prévue à midi devant la préfecture de la Gironde à Bordeaux. Plus tôt dans la matinée, un piquet de grève doit être monté devant l’agence Régaz de Bordeaux. Côté étudiants, une assemblée générale est programmée à 9h30 à Bordeaux Montaigne, pour décider de la suite ou pas du blocage.









Une assemblée générale est également prévue à Sciences po Bordeaux, qui avait été bloqué vendredi. Plusieurs piquets de grève seront par ailleurs organisés devant des lycées bordelais (Montesquieu, Elie Faure…) où les épreuves de spécialités du baccalauréat doivent démarrer.

Le syndicat CGT organise par ailleurs toujours des blocages, à la centrale EDF du Blayais à Braud-et-Saint-Louis, qui devraient se poursuivre dans les prochains jours. Une importante mobilisation est aussi annoncée pour jeudi au niveau national, avec une manifestation programmée à 12 h à Bordeaux.