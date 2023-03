Pendant leur séjour en France, du 26 au 31 mars, le roi Charles III et la reine Camilla passeront bien par Bordeaux, le 28 mars. C’est la seule ville en dehors de la capitale qui accueillera le couple royal.

Selon l’ambassade du Royaume-Uni en France, « sa Majesté se rendra dans la périphérie de Bordeaux pour observer les dégâts causés par les incendies de forêt de l’été dernier, et écoutera les témoignages des secouristes et de la communauté locale ». Le roi et son épouse célébreront l’ouverture du consulat britannique à Bordeaux et « rencontreront des membres des communautés françaises et britanniques locales ».

Un « intérêt suscité par notre ville »

Le couple royal visitera aussi un vignoble biologique, présenté comme « le premier à adopter une approche durable de la production de vin ». Le nom du Château ayant retenu l’attention royale n’a pas été précisé.









Le maire de Bordeaux Pierre Hurmic (EELV) a réagi dans un communiqué à l’annonce officielle de cette visite : « Ce choix confirme les liens historiques entre Bordeaux et le Royaume-Uni. Il marque aussi l’intérêt suscité par notre ville qui se réinvente et relève les grands défis écologiques. Je sais que les Bordelaises et les Bordelais réserveront un accueil chaleureux au Roi Charles III et à la Reine Consort. »