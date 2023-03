« Notre association ne souhaite pas recevoir dans ses locaux les députés d’un parti d’extrême droite prônant la haine et la régression des droits humains, en particulier ceux des femmes, des minorités de genre et des personnes racisées », écrit le planning familial de la Gironde dans un communiqué. Ce jeudi, Isabelle Rome, ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, était en visite après un nouvel acte de vandalisme visant les locaux du Planning et émanant d’un groupuscule d’extrême droite.









Lors d’une visite ministérielle, il est d’usage que tous les députés soient conviés. Or, en découvrant qu’Edwige Diaz, députée RN de la Gironde, faisait partie de la cohorte qui accompagnait la ministre, le Planning s’est opposé fermement à sa présence. « Malgré notre refus explicite de la recevoir, Mme la Députée Diaz s’est présentée devant nos locaux, explique le Planning dans son communiqué. Nous lui avons réaffirmé notre refus catégorique de recevoir une élue d’extrême droite. »

« Ce parti passe son temps à mettre en danger nos actions »

Edwige Diaz a réagi à son tour dans un communiqué parlant d’un « piétinement des usages républicains ». Elle déplore le manque de soutien du gouvernement : « Madame la Ministre aurait très bien pu ne pas s’aplatir devant le chantage inacceptable du planning familial et conditionner le maintien de sa visite au respect des usages républicains. » Elle regrette aussi de ne pas avoir eu l’occasion de clarifier sa position au sujet du Planning et notamment « rappeler qu’en matière de droit à la constitutionnalisation de l’IVG, Marine Le Pen a laissé la liberté de vote à ses parlementaires et que, en ce qui me concerne, j’ai voté pour ».

« Nous ne nous laisserons pas manipuler par ces tentatives du RN de se donner une façade de respectabilité, alors que ce parti passe son temps à mettre en danger nos actions, à remettre en cause nos subventions, et à promouvoir une idéologie réactionnaire qui instrumentalise la cause des femmes à des fins racistes », rétorque le Planning à cette argumentation.

Le 1er mars un rassemblement a eu lieu devant les locaux de la structure, rassemblant environ 500 personnes dont des élus de tous bords politiques.