Le 3 février entre 17h30 et 18 heures, face au 18 rue Schweitzer à Cenon, près de Bordeaux, un adolescent ou un jeune homme est intervenu pour stopper avec succès l’agression d’une jeune fille de 13 ans, victime d’une tentative de viol. Le jeune homme n’était plus sur place lorsque la police est arrivée. Dans cette affaire, un homme de 49 ans a été interpellé et placé en détention provisoire, parce qu’en récidive, selon Sud-Ouest.

La police lance un appel à témoins, ce lundi, pour retrouver le sauveur de l’adolescente. Les forces de l’ordre et la procureure de la République souhaitent le féliciter officiellement pour son action. « Si vous le connaissez, merci de contacter nos services ou de lui demander de nous joindre », conclut le communiqué.