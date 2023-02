Le développeur de systèmes de navigation TomTom a dévoilé mercredi son classement annuel des villes les plus embouteillées au monde pour l’année 2022. Pour la France, Paris occupe toujours la première place. Derrière, le palmarès est chamboulé. Marseille, deuxième en 2021, passe à la cinquième place, et c’est Bordeaux qui monte sur la deuxième marche de ce podium si peu envié. Lyon occupe la troisième place, devant Nice.





Voici le classement 2022 de TomTom des villes les plus embouteillées en France. Bordeaux grimpe à la deuxième place.. pic.twitter.com/Gfq9G6UJAd — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) February 16, 2023



Ces évolutions sont la conséquence, partiellement, d’un changement dans la méthode de calcul. TomTom prend par exemple en compte cette année la ville centre d’une part, et l’agglomération de l’autre. Au classement des agglomérations (Metro areas) Nice arrive en tête, devant Marseille et Paris. L’agglomération de Bordeaux n’est que treizième.

95 heures dans les bouchons à Bordeaux

La nouvelle méthodologie a fait diminuer globalement les temps moyens passés dans les embouteillages. A Bordeaux, un conducteur a passé 248 heures dans sa voiture en 2022, dont 95 heures dans les bouchons (presque 3 heures de moins qu’en 2021), et dépensé 690 euros en essence, dont 123 euros à cause de la congestion. A Paris, on a perdu 109 heures dans les bouchons en 2022, et à Lyon 83 heures.

Avec 22 minutes et 40 secondes en moyenne pour parcourir 10 km, « le temps de trajet a diminué à Bordeaux l’année dernière » de 20 secondes par rapport à 2021. Il apparaît aussi selon les calculs que l’on roule à 22 km/h en moyenne à l’heure de pointe le matin à Bordeaux, et 21 km/h à l’heure de pointe le soir.

Au niveau international, Bordeaux se classe à la treizième place des villes les plus embouteillées en France, et à la 28e au niveau mondial.