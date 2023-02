C’est peut-être l’occasion de glisser le collier de votre grand-mère sous l’œil d’un expert. Le 22 février, une journée d’expertises gratuites est organisée par la maison de ventes Christie’s à Bordeaux, une ville dans laquelle elle souhaite améliorer sa visibilité. « On fait des déplacements assez réguliers dans différentes régions, dont la Nouvelle-Aquitaine. L’an dernier, on y avait sorti un bracelet diamant, vendu à près de 240.000 euros, c’était une belle expérience », se souvient Baoming Li, spécialiste associé du département bijoux chez Christie’s.

Un réseau d’acheteurs

C’est souvent dans le cadre de successions que les particuliers sollicitent une expertise « pour bien connaître la valeur d’un objet », précise Baoming Li. Lors de ces rencontres, il s’agit d’en apprendre plus sur l’histoire du bijou avant de s’attacher dans le détail à déceler une signature, une date ou des particularités propres à la pièce, pour déterminer son prix. Les propriétaires n’ont ensuite aucune obligation de vendre via Christie’s après cet avis « gratuit et confidentiel ». La maison de vente met néanmoins en avant son réseau international d’acheteurs pour les propriétaires en recherche d’acquéreurs.

L’accueil se fait sur rendez-vous pour cette journée du 22 février, afin de présélectionner les pièces et de garder le lieu confidentiel.

Prises de rendez-vous auprès de Marie-Cécile Moueix au 06 80 15 68 82 ou de Baoming LI au 01 40 76 72 59 baomingli@christies.com