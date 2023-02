C’est la troisième année que le collectif « Collages féministes Bordeaux » recouvre le monument des Girondins des prénoms de victimes de féminicides, les 147 femmes tuées en raison de leur genre en 2022. En 2021, le nombre de victimes était de 114.

La date n’est pas anodine puisqu’on fête la Saint-Valentin, ce 14 février, pendant laquelle certains « continuent de diffuser une vision stéréotypée, archaïque et mensongère de l’amour et des relations amoureuses, où le bonheur se trouve dans l’hétérosexualité et la domination patriarcale », écrit le collectif dans un communiqué.

En France, une femme meurt tous les deux à trois jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon.