Refusant de suivre l’exemple de Toulouse qui a réorienté une lecture drag initialement prévue pour un jeune public vers un public adulte, la ville de Bordeaux maintient son programme pour le mois de la petite enfance à Bordeaux, dont la thématique est cette année l’égalité fille/garçon et la lutte contre les stéréotypes de genre. Parmi les activités au programme : des lectures, des ateliers philos, du théâtre et un atelier de maquillage proposé par Serge, drag-queen, qui a suscité quelques réactions.

« A chaque fois qu’il y a un événement de ce genre, une lecture drag ou un atelier maquillage, il y a une frange radicalisée de la population qui se lâche sur les réseaux sociaux et certains sites relaient, regrette Olivier Escots, adjoint au maire de Bordeaux, chargé du handicap et de la lutte contre toutes les discriminations. On pense que pour travailler une société égalitaire et pour lutter contre tous les stéréotypes qui gangrènent notre société, il faut ouvrir les esprits des uns et des autres et ce, dès le plus jeune âge. »

« Des temps de bienveillance de tolérance »

C’est en particulier des membres de l’extrême droite qui se sont insurgés de cette programmation sur les réseaux sociaux. « Cette partie marginalisée imagine des choses qui sont très éloignées de la réalité, estime l’adjoint au maire de Bordeaux. Ce sont des temps de bienveillance de tolérance, comme j’ai pu le constater en assistant à des lectures drag, notamment en juin dernier, pendant le mois des fiertés ».





Avec le maire écolo-gaucho Pierre Hurmic, les petits Bordelais initiés par une drag-queen au maquillage sous le thème faussement anodin « égalité filles-garçons » La « petite Serge » est un homme en jupe qui maquille les enfants de 18 mois à 4 ans. Et les parents disent quoi ? — Jean-Michel CADENAS (@RassNational53) January 31, 2023



La programmation du mois de la petite enfance va se poursuivre jusqu’au 11 février, avec des équipes et des autorités en alerte, à la hauteur des « messages de haine », postés en ligne sur le sujet.

« On ne peut être déçus et stupéfaits par l’attitude du maire de Toulouse qui recule devant la fachosphère, a conclu Olivier Escots. Je compte lui envoyer un ou deux bouquins pour qu’il se fasse son idée. ».