Le tramway bordelais roule jusqu’à l’aéroport ! Il commencera sa desserte commerciale à partir de fin avril, si les essais qui viennent de commencer, ce mercredi, se passent sans encombre. Très attendue sur la métropole, cette nouvelle liaison va mettre le centre-ville de Bordeaux à seulement trente-cinq minutes de l’aéroport. La mise en service de cette extension de près de cinq kilomètres desservant cinq stations et qui a coûté 95 millions d’euros est annoncée pour fin avril.

6.500 voyageurs par jour envisagés

Selon les prévisions, environ 6.500 voyageurs par jour sont attendus sur l’extension de cette ligne A et comme aime à le rappeler le président de la métropole Alain Anziani (PS), c’est une nouvelle desserte qui est loin de concerner seulement les voyageurs de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac.

« La part des passagers aériens, c’est un sixième environ de ces 6.500 voyageurs, explique Aurélie Hervé, cheffe de projet à la Métropole. Le reste des usagers est intéressé par l’accès à la zone d’activité et au centre commercial Mérignac Soleil. » Les passagers de l’aéroport représenteront donc environ 17 % des usagers de l’extension de la ligne de tramway.

Après une délibération pour la création de la ligne adoptée en 2014, une concertation et une enquête publique avaient eu lieu. Elle avait montré que très peu de gens prenaient les transports en commun pour se rendre sur la zone aéroportuaire et que la navette, gérée par Keolis, était assez peu fréquentée. « Il y aura toujours des gens qui viendront en voiture, mais, depuis le centre-ville, il y a maintenant une liaison possible avec l’aéroport », complète Marion Hervé.

« C’est une très bonne chose de pouvoir rejoindre l’aéroport avec des temps de trajets sûrs, surtout dans une zone congestionnée, ajoute Simon Dreschel, directeur de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac. Le tram va aussi permettre de diminuer le nombre de voitures dans la zone et de désengorger les parkings. » Les 8.000 salariés de la plateforme aéroportuaire vont ainsi avoir une alternative pour leurs trajets quotidiens.

Un chantier qui a mis près de dix ans à sortir de terre

« Les choix d’origine, c’était de desservir (avec le tramway) les zones les plus peuplées de l’agglomération », pointe Alain Anziani. L’emploi et l’activité se sont beaucoup développés sur ce secteur de Mérignac et, en 2014, une délibération est adoptée pour créer cette liaison vers l’aéroport. Après les étapes incontournables des études, des marchés publics, de la concertation etc. l’autorisation de déclaration d’utilité publique est rendue fin mars 2019 et les travaux démarrent trois mois après.

Mais il s’agit d’abord de procéder à des déviations de réseaux « un chantier dans le chantier », explique Emmanuel Mazet, directeur général mobilité à Bordeaux métropole. « Les acquisitions foncières ont été ralenties par la période Covid, puisque les échanges avec les riverains s’en sont trouvés compliqués, ajoute-t-il. Les travaux du tramway proprement dits ont commencé en janvier 2021 ».

Dans les prochaines semaines, des vérifications techniques vont être menées par les équipes de la Métropole avant qu’elles ne passent le relais à Keolis pour « la marche à blanc ». Quelques 700 conducteurs vont notamment se familiariser avec ce nouveau secteur desservi par le réseau de tram bordelais. A l’issue, un arrêté préfectoral validera la mise en service commerciale, envisagée pour fin avril.

D’ici là, la métropole appelle les automobilistes qui circulent sur la zone à la prudence car ils n’ont pas encore l’habitude que le tramway en rodage y franchisse des carrefours.