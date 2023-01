Les patientes du Docteur Aicha N’Doye, chirurgienne gynécologue et sénologue (spécialiste du sein) à la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, ont la chance de bénéficier d’un moment très apaisant avant leur intervention. L’établissement privé a posté ce lundi une vidéo où on voit la spécialiste interpréter avec talent « If I Ain’t Got You » d’Alicia Keys auprès d’une patiente au bloc opératoire.









« La musique a toujours fait partie de ma vie, au même titre que la médecine, et c’est le moyen pour moi de joindre l’utile à l’agréable en donnant aux patientes l’opportunité d’avoir un cocon réconfortant avant des interventions qui ne sont pas simples et source de stress », a humblement expliqué la praticienne.