C’était un boulet hérité des années Juppé pour l’équipe de Pierre Hurmic (EELV). La piscine Galin, seul équipement de baignade pour le quartier bordelais Bastide, sur la rive droite, était fermée depuis 2014. La découverte d’amiante dans les gaines de ventilation avait occasionné sa fermeture, cette année-là, et le chantier n’avait commencé qu’à la fin 2019, à cause de nombreuses difficultés, notamment techniques. La crise sanitaire a aussi retardé les travaux, qui ont duré trois ans. Il était impossible de faire table rase de cette piscine des années 1960 qui est classée. Après des dates de réouverture annoncées puis repoussées c’est enfin officiel, elle ouvre au public mardi 10 janvier à midi.

Une réouverture très attendue par les habitants du quartier et les clubs historiques de natation et de plongeon qui vont aussi retrouver avec plaisir leur piscine. La mairie a déboursé 20 millions d’euros au total pour la réhabilitation de cet équipement construit dans les années soixante. Une enveloppe qui n’a pas cessé d’augmenter au fil des années mais qui doit permettre de proposer un compromis entre préservation du patrimoine et fonctionnalité, espère la municipalité.

Limiter la consommation d’énergie

« Elle est raccordée au réseau de chaleur urbain (géothermie), car une piscine fait partie des équipements les plus consommateurs en énergie, pointe Mathieu Hazouard, adjoint au maire chargé des sports. Un système de filtration à base de pierre de roche permet d’avoir une bonne qualité de l’eau et une optimisation de sa consommation d’eau. »

Pour faire face à la crise énergétique, la température dans toutes les piscines de la ville a été légèrement abaissée : ce sera 27 °C pour le grand bain, 28,5 °C pour le petit et 31 °C pour la pataugeoire. « Il serait utopiste de dire que ce sont des équipements vertueux, cela reste des gouffres à énergie, complète Laurent Guillemin, adjoint au maire chargé du cycle et de l’économie de la ressource en eau. Ce qui coûte le plus ce n’est pas de chauffer l’eau, mais l’air, à 26-27 °C, pour que cela soit confortable pour tous les usagers. »

La pataugeoire a été créée à l’occasion de la réhabilitation et une terrasse extérieure avec des jeux et des plantations a également été aménagée. « Un système novateur traite les eaux de renouvellement des bassins en récupérant des calories pour le préchauffage de l’eau chaude sanitaire et en alimentant les chasses d’eau », précise Philippe Nouaillant, responsable du service des sports aquatiques et nautiques.

La piscine pourra accueillir six classes en même temps et une salle de musculation a été créée et sera, dans un premier temps, réservée aux associations sportives. Des vestiaires adaptés aux personnes à mobilité réduite et un ascenseur ont aussi été installés, car la piscine a la particularité de se situer au premier étage.

L’équipement est calibré pour l’accueil de 220 personnes en même temps et pourra monter à 400 en période estivale, avec un renfort de personnel. Un équipement précieux en cas de canicule, a fortiori dans un quartier en forte expansion démographique. « Nous sommes en train de doubler de population », rappelle sa maire adjointe Françoise Frémy.