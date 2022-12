Sur le secteur de la rive droite (Bassens, Lormont, Cenon et Floirac, et le quartier Bastide de Bordeaux) où vivent plus de 90.000 habitants, la délinquance est en diminution, selon la préfecture de la Gironde. Une réunion sur le thème de la sécurité sur ce secteur a eu lieu ce vendredi, associant la préfète de Gironde, la procureure de la République de Bordeaux et les maires des communes concernées.

Les atteintes aux biens ont diminué de 46 %

« L’installation de dispositifs de vidéoprotection, soutenus financièrement par l’État (1 million d’euros depuis 2009) ainsi que le travail partenarial mené par la préfecture, le parquet, la police nationale et les communes, ont permis de diminuer les cambriolages (- 17 %) et les atteintes aux biens (- 46 %) sur l’ensemble de la zone entre 2021 et 2022, et d’augmenter sur la même période le nombre de faits élucidés (+23 %) et de personnes mises en garde à vue (+10 %) », détaillent les autorités dans un communiqué diffusé ce lundi. Un bilan qui plaide, selon elles, pour le renouvellement de la démarche partenariale déjà engagée et un déploiement de la vidéosurveillance. Une réunion bilan sur ces sujets est prévue une fois par an.

« Certaines situations (installations illicites, rodéos urbains, violences intrafamiliales) continuent toutefois à nuire à la tranquillité des habitants de manière disproportionnée au regard de leur petit nombre », conclut le communiqué.