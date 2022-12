En raison d’un mouvement de grève, le trafic du réseau TBM à Bordeaux sera fortement perturbé jeudi, annonce Keolis Bordeaux Métropole. L’amplitude de circulation sur l’ensemble du réseau sera réduite de 6h à 21h, tandis que les fréquences de passages des trams et des bus seront allongées. Certaines lignes de bus ne fonctionneront pas du tout.

Pour le tramway, il faudra prévoir une fréquence d’un tramway toutes les vingt minutes sur le tronçon central des lignes A, B et C, et de toutes les quarante minutes pour les branches de ces lignes. Pour la ligne D, prévoir une fréquence de l’ordre de trente minutes. Pour les lignes de bus, prévoir une fréquence de 15 minutes pour les lignes 1, 3 et 9, et de 20 minutes pour les 5, 10 et 16. Les Lianes 2, 4, 8, 11, 12 et 15 ne fonctionneront pas.

Environ 70 % des chauffeurs et conducteurs de Keolis Bordeaux, réclamant des revalorisations salariales, sont annoncés grévistes.

Plus d’infos sur infotbm.com