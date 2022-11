Près de cinq mois après sa fermeture en raison du violent incendie qui a ravagé 7.000 hectares de pins à la Teste-de-Buch cet été, la route D218 va enfin rouvrir le 17 décembre, annonce ce mercredi la préfecture de la Gironde. Ralliant le rond-point de la dune du Pilat à Biscarrosse, une zone sur lesquels il y a eu des fronts très actifs, elle avait été fermée le 13 juillet, pour des raisons de sécurité.

Des modalités provisoires

La vitesse maximale autorisée sur la départementale sera provisoirement abaissée à 50 km/h, voire à 30 km/h sur les tronçons les moins sécurisés. La route pourra aussi être ponctuellement refermée à la circulation, en cas de besoin ou d’aléas météorologiques.

Il sera interdit de se garer tout le long de cet axe et la piste cyclable reste fermée, vélos et voitures devront cohabiter sur la même voie. L’accès au massif forestier restera strictement interdit, selon les dispositions de l’arrêté municipal de la commune de La Teste-de-Buch du 30 septembre 2022 et l’accès à la piste 214 également, selon les dispositions de l’arrêté préfectoral du 9 août 2022. L’accès aux plages océanes sera réglementé et limité au niveau des parkings.

Sur place des travaux forestiers lourds, notamment d’évacuation des grumes (troncs écimés et ébranchés) se poursuivent.