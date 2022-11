« C’est grâce à la générosité des étudiants, et aux poches que nous recueillerons lors de Sang pour Sang Campus que nous pourrons répondre aux besoins transfusionnels des malades en fin d’année. C’est donc un très fort enjeu pour nous ! » explique le Docteur Fabien Lassurguere, responsable régional des prélèvements à l’EFS Nouvelle-Aquitaine.

L’établissement français du sang et le Lions Club de Gironde organisent du 15 au 17 novembre une grande collecte sur le campus de Pessac, alors que les dons sont traditionnellement moins importants en cette fin d’année.

Une trentaine de collaborateurs de l’EFS et 120 bénévoles seront mobilisés sur les trois jours, de 10 heures à 18 heures, dans l’objectif d’accueillir 1.500 donneurs sur rendez-vous, sous les chapiteaux installés sur l’Esplanade Aula Magna.

Sensibiliser aux sangs rares

L’occasion aussi pour l’EFS de sensibiliser, du 14 au 20 novembre, aux 250 groupes sanguins rares méconnus du grand public. « Les personnes originaires ou ayant des ancêtres originaires du continent africain, de l’océan Indien et des Caraïbes ont plus de chances de présenter un groupe sanguin particulièrement recherché pour la transfusion dans notre pays, explique l’EFS dans son communiqué. Pour soigner efficacement l’ensemble des malades en leur fournissant des produits sanguins les plus proches possibles de leurs caractéristiques sanguines, il est donc indispensable que la diversité des donneurs reflète celle des patients. »