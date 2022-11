Deux joueurs girondins ont décroché le gros lot coup sur coup, l’un le 26 octobre et l’autre le 29 octobre. Après sept ans sans gagnant dans le département, la chance est de retour pour les amateurs de loterie. Le mercredi 26 octobre, trois millions d’euros ont été remportés au tirage par un Girondin, et ce 29 octobre, un autre a décroché un million d’euros.

Ces nouveaux millionnaires ont désormais 60 jours pour faire valoir leur victoire auprès de la Française des jeux. Ces gagnants sont largement distancés par les joueurs ayant récolté les cinq plus gros gains du département : entre 2004 et 2014, ils vont de 10 millions d’euros à plus de 26 millions pour le plus élevé.