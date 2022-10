Le Pays basque aurait-il été un repaire de sorcières, « sorginak » en basque, au XVIIe siècle ? La langue étrange parlée par la population, l’autonomie laissée aux femmes dans la société quand les hommes partaient pêcher, et un penchant pour les herbes médicinales ont en tout cas attiré l’attention de Pierre de Lancre. Ce magistrat bordelais est désigné en 1609 par le parlement et le roi Henri IV pour y mettre de l’ordre. Il va se livrer, pendant au moins quatre mois, à une intense chasse aux sorcières autour de Bayonne, traquant chaque chaudron, bouquet d’herbes ou de plume suspendu. 20 Minutes vous propose un retour sur cet épisode sombre de l’histoire basque, à l’occasion d’Halloween.

« Ces sorcières sont des femmes accusées par d’autres membres de populations de jeter des sortilèges qui portaient malheur aux autres, précise à 20 Minutes Jacques Dubourg auteur d’Histoire des sorcières et sorciers dans le Sud-Ouest, publié aux éditions Sud Ouest, en 2013. Pierre De Lancre en a fait arrêter quelques centaines, dont certaines ont été condamnées et brûlées. »

La Gazette de Biarritz Bayonne et Saint-Jean-de-Luz en date du 18 janvier 1939 et disponible sur le site de la Bnf Retronews, évoque l’adaptation de cet épisode dans une pièce de théâtre. Elle y parle de « six mois » pendant lesquels Pierre de Lancre sévit dans la région et précise aussi que c’est l’intervention de l’évêque de Bayonne et le retour de marins basques, partis pêcher dans les eaux de Terre-Neuve et alertés de la traque lancée contre leurs épouses, qui ont mis fin au déchaînement du magistrat qualifié de « fanatique ».

Si la gente féminine fait principalement les frais de cette traque, les sorciers ne sont pas oubliés. Jacques Dubourg rappelle que trois prêtres ont ainsi été visés par Pierre de Lancre, près de Ciboure, d’Ascain et de Saint-Jean-de-Luz. On ne connaît pas le chiffre exact mais des dizaines de sorcières et sorciers ont été massacrées sur ordre de ce magistrat très zélé.

Une quinte de toux diabolique

Jacques Dubourg raconte la fin tragique de Catherine de Fernandez, qui s’est attiré les foudres de la population pour avoir « recraché l’hostie dans un mouchoir, à la messe ». Quand on lui demande de s’expliquer lors d’un interrogatoire « elle a dit que le diable avait provoqué chez elle une quinte de toux et qu’elle a été obligée de la recracher ». Elle a été taxée d’hérésie et de sorcellerie soulevant la colère des habitants qui l’ont enfermée dans un tonneau et brûlée sur un bûcher « sans autre forme de procès », ajoute Jacques Dubourg. Les moyens déployés pour éradiquer ces sorcières supposées ont été à la hauteur de la crainte qu’elles inspiraient et de la misogynie galopante de l’époque.

Dans son dernier ouvrage Légendes et Mystères du Pays basque, publié chez Monhelios, il évoque aussi le cas d’une sorcière nommée Soubadine de Subiette qui terrifia la foule alors qu’elle était sur l’échafaud. « Près de sa tête un grand nombre de crapauds surgit et le peuple se mit à frapper si fort dessus à l’aide de bâtons et de pierres qu’elle fut lapidée, écrit-il. Mais malgré la puissance de cet assaut il ne fut pas possible de tuer un crapaud noir qui se sauva et qu’il fut impossible de trouver par la suite. »

Une jeune fille d’Ascain prénommée Dojartzabal rapporte aussi qu’une sorcière enfermée en prison sur ordre de Pierre de Lancre, a réussi à s’évader. Venue la rencontrer après s’être transformée en chat, elle l’a conviée au sabbat.

Accusées de contrôler les vagues et de provoquer des noyades

Les légendes autour des créatures maléfiques en jupons vont bon train dans le Pays basque. « Au XVIIIe siècle, on disait à Biarritz qu’elles se transformaient en vagues et poursuivaient les marins, écrit Jacques Dubourg. Elles montaient, paraît-il au mât des navires et jetaient un mauvais sort sur les hommes au moyen de leurs poudres magiques. Elles provoquaient aussi des tempêtes qui suscitaient des naufrages. »

Il se raconte aussi que la plage d’Hendaye, fréquentée par des sorcières jusqu’au XIXe siècle pour le sabbat qui était organisé autour de menhirs, serait aujourd’hui hantée… Furieuses de l’enlèvement des mégalithes, elles se vengeraient depuis sur les baigneurs, allant jusqu’à provoquer quelques noyades.