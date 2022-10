Coup dur pour Bordeaux Métropole. Alors que le chantier du stade nautique à Mérignac, projet d’intérêt métropolitain, est en phase finale, que les bassins sont remplis, que l’équipement est prêt à fonctionner d’ici à la fin de l’année, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a décidé la suspension du permis de construire, a-t-on appris jeudi. « Cette décision fait à la suite d’une longue procédure engagée par une dizaine de riverains autour de cet équipement » précise le président de Bordeaux Métropole, et maire de Mérignac, dans un communiqué.

Au cœur de ce dossier, l’absence « d’étude d’impact ». Le 14 septembre dernier, le tribunal administratif de Bordeaux exigeait qu’elle soit réalisée, dans un délai de vingt mois. Dans l’attente, le magistrat a décidé de suspendre le chantier.

L’ouverture retardée de plusieurs mois

Alain Anziani « rappelle que la métropole a suivi les recommandations de l’Etat qui, en mars 2020, ne préconisait pas d’étude d’impact pour lancer la construction du stade nautique ». Le maire de Mérignac fait aujourd’hui « appel à la responsabilité des requérants et les interpelle sur les conséquences de leur démarche qui retarde peut-être de plusieurs mois l’ouverture de ce remarquable équipement destiné aux habitants de la ville et de la métropole ». Les riverains à l’origine du recours s’inquiètent, quant à eux, des nuisances sonores que pourrait provoquer la présence de plusieurs toboggans.









Le coût des travaux de ce projet est d’environ 40 millions d’euros (57 % pour Bordeaux Métropole et 43 % pour Mérignac). Il est porté par un groupement lauréat de l’appel d’offres pour la concession de service public, composé d’Eiffage, UCPA, Dalkia et Banque des Territoires. Chabanne Architecture et Blamm Architecture sont les cabinets qui ont conçu l’équipement.

Bordeaux Métropole va former un pourvoi auprès du Conseil d’Etat : « Toutes les voies de recours sont étudiées pour ouvrir l’équipement dans les meilleurs délais. »