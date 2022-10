Mercredi soir, un joueur ou une joueuse ayant coché sa grille dans l’un des points de vente de la Française des Jeux (DJ) de Gironde, a découvert la totalité des numéros gagnants, et a empoché l’intégralité de la cagnotte de trois millions d’euros qui était mise en jeu.

« Cela faisait depuis 2015, et la victoire d’un jeune joueur de Saint-Médard-en-Jalles, qu’aucun autre girondin n’avait mis la main sur une cagnotte du Loto », précise le site Tirage-gagnant.com. On reste toutefois assez loin des records dans le département, puisque plus de 26 millions d’euros avaient été remportés en 2004 à Bègles, ou encore 23 millions, en 2014, à Libourne.

Ce nouveau millionnaire, et ses trois millions d’euros, a désormais 60 jours pour réclamer son gain auprès de la FDJ.