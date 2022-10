« Situé en plein centre-ville, le stade historique de la ville de Bordeaux n’a pas d’équivalent en France. » La préfète de la Gironde Fabienne Buccio, a annoncé mardi le classement au titre des monuments historiques, du stade Chaban-Delmas à Bordeaux. « Cette nouvelle inscription consacre sa valeur et son intérêt au regard de l’histoire et de l’architecture » ajoute la préfète.

A l’origine de ce classement figure une association, Préservons Lescure, qui s’est réjouie de cette annonce sur les réseaux sociaux, soulignant que « la troisième tentative aura été la bonne. » « Cette décision fait à la suite de l’avis favorable de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA) qui s’est réunie le 19 mai », précise la préfète.

L’inscription s’étend aux installations sportives adjacentes

Conçu par les architectes Raoul Jourde et Jacques d’Welles, dans le plus pur style Art déco, l’ancien parc Lescure avait été inauguré lors de la Coupe du monde de football de 1938. Après plusieurs remaniements au fil des années, il est rebaptisé en 2001 stade Chaban-Delmas en hommage à l’ancien maire de Bordeaux. Après avoir accueilli les footballeurs des Girondins de Bordeaux, il est désormais l’antre des rugbymen de l’UBB.

« L’inscription, instruite par les services de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Nouvelle-Aquitaine et soutenue par la Ville, porte sur le stade lui-même et s’étend aux installations sportives adjacentes du domaine Lescure, à l’exclusion des bâtiments du centre sportif érigés dans les années 1990. » Tout programme de réhabilitation et de transformation du site Chaban-Delmas devra désormais tenir compte des critères qui ont présidé à cette inscription.

Le complexe Chaban-Delmas était déjà labellisé comme architecture contemporaine remarquable depuis 2007.