Clairement, il ne s’agit pas d’une autoroute urbaine en plein centre-ville… Le projet de piétonnisation du quartier des Chartrons à Bordeaux est néanmoins « emblématique de notre mandat », insiste le maire adjoint chargé du quartier, Bernard Blanc.





Le secteur concerné se situe autour de la place des Chartrons et de la rue Notre-Dame, essentiellement des rues étroites déjà très fréquentées par les piétons. « Il est compris entre les cours Xavier-Arnozan, de Verdun, Portal, Martinique et les quais, soit 18 ha, en complément des 40 ha du centre-ville qui sont déjà piétonnisés », détaille Bernard Blanc. L’activation de bornes pour réguler l’entrée des véhicules dans le périmètre, entrera en vigueur le 15 novembre, a annoncé la ville de Bordeaux ce mardi.

Système moderne de lecture des plaques d’immatriculation

Concrètement, l’accès en véhicule motorisé y sera toujours possible pour les résidents, grâce à un « système moderne de lecture des plaques d’immatriculation, qui fonctionnera sans carte. » « Les formalités sont très simples, assure la municipalité, puisqu’il suffit de s’inscrire sur le site de la ville ou à la mairie, pour que leur véhicule puisse bénéficier de l’accès 24h/24 au périmètre concerné. »

Il y a également « des cas particuliers, que l’on prend en compte », assure Bernard Blanc, qui pense aux brocanteurs et aux antiquaires, nombreux dans le quartier, et inquiets pour leur activité, notamment en ce qui concerne leurs livraisons, ou l’accès de leurs clients à leurs boutiques. Les artisans pourront continuer aussi à accéder au secteur borné.

Un projet de transformation de la place des Chartrons

« Rien ne change pour les résidents », soutient Didier Jeanjean, l’adjoint chargé de la nature en ville et des quartiers apaisés. L’objectif de ce projet est « d’éviter le trafic de transit », ajoute le maire de quartier. « Ce trafic n’est certes pas très important, mais il existe, notamment entre la rue Cornac et les quais, or ce sont des rues très étroites qui ne s’y prêtent absolument pas. Nous voulons aussi éviter que le quartier serve de parking à ceux qui ne trouvent pas de place aux alentours, mais nous conserverons un nombre de places de stationnement suffisant pour les résidents. »

Seul le stationnement au niveau de la place du marché des Chartrons sera amené à disparaître, non pas dans le cadre de ce projet de piétonnisation, mais dans celui du réaménagement de la place, dont la concertation doit démarrer fin 2022, début 2023. « On parle bien de deux choses différentes, insiste Didier Jeanjean. Ce projet de la place des Chartrons, que l’on espère livrer avant la fin du mandat, sera construit avec les commerçants et les habitants. »

La ville a toutefois déjà annoncé son souhait de « végétaliser la place, mieux ordonner les terrasses pour éviter un désordre que l’on a pu constater parfois, et développer les activités culturelles sous la halle centrale. »

« Reconquête de l’espace urbain »

Ces aménagements piétonniers « s’inscrivent pleinement dans le cadre de notre projet de reconquête de l’espace urbain, ajoute le maire de Bordeaux Pierre Hurmic. Il s’agit d’un meilleur partage de l’espace public. Ces soixante dernières années ont été essentiellement consacrées à l’adaptation de la ville à l’automobile, nous voulons totalement renverser cette mécanique. Ce n’est pas une lubie, c’est un impératif. »









« Il faut absolument développer la marche, poursuit Didier Jeanjean, nous allons donc continuer à piétonniser, et les prochains projets se situeront vers Saint-Michel. » La municipalité aimerait atteindre « une centaine d’hectares de secteur borné et protégé, dans plusieurs quartiers » d’ici à la fin de ce mandat. « Nous testons parallèlement, dans divers endroits, des places qui auront vocation à devenir piétonnes, comme sur la place Calixte Camelle, même chose sur la rive droite avec la place Stalingrad, sur Saint-Augustin… »