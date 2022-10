Au 1er janvier 2023 commencera pour Keolis un nouveau contrat de délégation sur les transports, signé avec Bordeaux Métropole pour huit ans. « Nous n’avons pas été à la hauteur au regard de ce que nous avions investi, répète ce mardi Alain Anziani, président de la Métropole. C’est un échec, collectif, sur les mobilités. » L’attractivité de l’agglomération, qui gagne environ 10.000 habitants par an et l’explosion du nombre de voyages (170 millions, dont 100 millions sur le réseau de tramway), contribuent à expliquer les problèmes d’engorgements sur la métropole.

La métropole qui consacre 2,2 milliards d’euros à ce nouveau contrat, confie à son nouveau concessionnaire Keolis des missions étendues qui vont de la marche au RER métropolitain en passant par le bus, le tram, les navettes fluviales etc. Il s’agit de redimensionner le réseau sans toucher aux maillages structurants pour ne pas déstabiliser les usagers.

Début 2023 : Extension de la ligne A vers l’aéroport

Au printemps 2023, il est annoncé la mise en service de l’extension de la ligne A du tramway vers l’aéroport. En septembre 2025, la ligne F reliera Bègles et la Gare Saint jean à l’aéroport de Bordeaux Mérignac, en 45 minutes.

Dès 2023, trois lignes de bus express sur les sept prévues seront aussi lancées. Elles doivent permettre de forte fréquence de passage sur les grands axes de déplacement et des dessertes locales qualitatives sur les 28 communes de la métropole.

Fin 2023 : Nouvelle flotte de vélos à assistance électrique

Au 3e semestre 2023, un millier de vélos à assistance électrique seront proposés en location longue durée pour les secteurs les plus éloignés du centre métropolitain. Environ 3.000 places de stationnement vélo supplémentaires vont être créées sur le mandat. Et parallèlement, la métropole va débourser 150 millions d’euros d’ici 2030 pour étoffer son réseau de pistes cyclables. Le Vcub sera aussi modernisé et 50 nouvelles stations en intrarocade seront aussi installées.

2025 : Nouvelle desserte de tram et fréquences augmentées

Pour septembre 2025, une nouvelle desserte, la future ligne E, est espérée entre Floirac Dravemont à Blanquefort offrant une nouvelle liaison entre les deux rives. La fréquence du tramway doit aussi être améliorée grâce à des aménagements d’aiguillage sur la Porte de Bourgogne. Sur la partie centrale du réseau, des rames devraient pouvoir passer toutes les 2,30 minutes ce qui permettrait d’améliorer « 80.000 déplacements journaliers sur le réseau de tram », estime la métropole.

2024-2025 : Nouvelles navettes fluviales

En mars 2024 et septembre 2025, trois nouvelles lignes vont être lancées sur la Garonne : deux en aval et une en amont du pont de pierre. La métropole va acquérir quatre nouvelles navettes et c’est en fonction de leurs livraisons et de la construction de nouveaux pontons que ces dessertes supplémentaires entreront en service.

Le délégataire va investir 130 millions d’euros lors de cette délégation qui court jusqu’en 2030, contre 60 millions lors de la précédente. Pour mettre en œuvre ces objectifs 400 emplois en plus sont envisagés sur le mandat. Ce nouveau contrat doit permettre d’augmenter l’offre globale en kilomètres de + 8 % par rapport au contrat actuel (année 2022 en référence). Dans le même temps, Pierrick Poirier, directeur général de Keolis Bordeaux Métropole, rappelle qu’il faudra mener de lourdes opérations de maintenance notamment « la rénovation à mi-vie de 62 rames de tram », pour prolonger de dix ans leur espérance de vie.

Une nouvelle gamme tarifaire en lien avec ce nouveau contrat sera soumise au conseil de métropole, au printemps 2023.