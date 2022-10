Raymond, c’est le prénom de son grand-père lot-et-garonnais, celui qui lui a transmis le goût de la terre et des plantes. Et donné l’envie d’amener la nature en ville. En 2015, Hugo Meunier, installé à Paris, crée ainsi la start-up Merci Raymond, dont l’ambition est de participer, à son échelle, à la végétalisation des centres urbains.

Sept ans plus tard, l’entrepreneur originaire du Sud-Ouest, vient d’ouvrir son second bureau régional à Bordeaux, après Marseille. Un retour aux sources ? Pas seulement. « Bordeaux reste une ville très minéralisée, où les enjeux de végétalisation étaient jusqu’ici peu intégrés dans l’urbanisme », constate Hugo Meunier.

Transversalité

La start-up, qui travaille depuis trois ans à son implantation dans le Sud-Ouest, avance que la ville « ne compte que 28 m2 d’espace vert par habitant contre 51 m2 à Nantes. » En revanche, les ambitions pour inverser cette tendance, sont bien là : « On recense de plus en plus de jardins et espaces productifs sur des zones autrefois maraîchères », avec notamment « une trentaine de jardins partagés, représentant 6 ha pour 250.776 habitants, et plus de 90 parcelles productives de 3.000 à 9.500 m2 situées à Bacalan et aux Aubiers, contre 1.200 parcelles à Nantes ».

C’est ce genre d’initiatives que la start-up accompagne, tout comme elle intervient dans les projets d’entreprises, pour végétaliser une terrasse, un mur, un toit… L’entreprise, qui compte désormais une quarantaine de personnes, accompagne en effet les projets urbains que ce soit pour du paysagisme, « avec une dimension écologique puisqu’on travaille surtout sur les îlots de fraîcheur », l’agriculture urbaine ou encore le design végétal, « pour la végétalisation d’intérieur », détaille Hugo Meunier.

« Rayonner de La Rochelle à Toulouse »

Une transversalité « qui intéresse énormément d’acteurs », soutient l’entrepreneur, puisque cela va des promoteurs aux architectes en passant par les collectivités. « Les élus ont besoin de nous pour appliquer leurs politiques au travers des projets immobiliers, et leurs services techniques sont parfois sous-dimensionnés, et pas toujours formés aux nouvelles approches du vivant et du paysage, alors que les pratiques ont évolué ces dernières années », analyse Hugo Meunier. Il prend pour exemple la « mode » des serres sur les toits, une volonté de plusieurs élus qui s’est répandue ces derniers temps, mais pas une si bonne idée que ça. « Généralement, il n’y a personne pour les entretenir derrière… »









Depuis sa création, Merci Raymond a réalisé plus de 700 projets et planté plus de 150.000 végétaux. Depuis Bordeaux, l’ambition de la start-up « est de rayonner de La Rochelle à Toulouse ».