Une vue imprenable sur la tour Innova d’Euratlantique… et les grues de chantier du quartier en pleine construction. A Bordeaux, le nouveau collège Belcier voit haut. Ouvert en cette rentrée, l’établissement scolaire implanté dans le tout nouveau quartier Euratlantique, à quelques encablures du futur pont Simone-Veil, a la particularité de proposer presque 3.000 m2 de structures sportives… sur son toit.





« Ce collège est implanté sur une petite parcelle de moins d’un hectare, puisqu’elle ne fait que 9.115 m², il a donc fallu réfléchir à la façon de fournir des installations sportives extérieures et une cour assez vaste, dans ce périmètre restreint, explique Alexandre Obin, chargé d’opération à la mission « plan collèges » du département de la Gironde. C’est là que l’architecte [Julien Mogan de l’agence MOG] a pensé à créer des espaces sur le toit, avec les logements de fonction. » Ce n’est pas tout, puisque le toit accueille aussi un jardin partagé, et une salle d’arts, où les élèves, accompagnés d’un professeur, peuvent laisser libre cours à leur créativité, qu’il s’agisse de musique ou de dessin.

Un surcoût de deux millions d’euros

Avec une piste d’athlétisme de 100 mètres, un terrain de hand, des terrains de mini basket, et une piste de saut en longueur, « on répond exactement au cahier des charges du programme collèges » assure Alexandre Obin. Un gymnase et une salle de gym, implantés, eux, sur la terre ferme, complètent le dispositif.

Cette innovation n’a pas été sans poser de soucis techniques. « Les équipements sportifs nécessitent une planéité exemplaire, or un bâtiment bouge, il peut se fissurer, se dilater, c’est donc difficile d’en réaliser sur les toits » explique Alexandre Obin. Il a notamment fallu renforcer la toiture qui supporte les terrains. « Il y a quasiment deux fois plus de bois de charpente dans la toiture, pour la soutenir et la rigidifier, et éviter qu’elle se déforme ou qu’elle se fissure, explique Nicolas Vidal, chargé d’opération collèges. Cela représente un surcoût, de l’ordre de deux millions d’euros supplémentaires, pour un coût global de 30 millions d’euros pour ce collège. »

« Trouver la solution qui va avec le foncier »

Cette réalisation vient répondre « à des contraintes de compacité dans un quartier qui se densifie énormément, poursuit Nicolas Vidal, l’objectif étant d’artificialiser le moins possible de sols. » « Nous demandons aux architectes de trouver la solution qui va avec le foncier, et d’adapter le bâtiment au terrain qui leur est proposé » ajoute Isabelle Dexpert, vice-présidente du conseil départemental en charge des collèges.

Pour faire face à la hausse démographique en Gironde, qui accueille chaque année 20.000 habitants supplémentaires, le département a lancé en 2017 un vaste « plan collèges » de 670 millions d’euros. Sept des quatorze collèges prévus ont déjà été livrés.

« Nous essayons de proposer des innovations pour chacun d’entre eux, poursuit Nicolas Vidal. Au Pian-Médoc, dans un secteur rural, on a réutilisé la parcelle du bois sur lequel il se trouve pour sa construction, avec une scierie locale. A Bordeaux-Lac on a innové sur la qualité de l’air dans les classes, avec une opération-pilote au niveau national, grâce à un partenariat avec le Cerema [Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement]. »

« On arrive au moment où les choses s’installent »

Le collège de Belcier innove, lui, à double titre, car en plus de ses structures sur le toit, il réutilise l’eau de pluie afin de compenser 40 % des besoins en eau des sanitaires collectifs et de l’arrosage de espaces verts. Il sera aussi raccordé au réseau de chaleur du quartier.









Pour le moment, l’établissement n’accueille que 120 élèves, pour une capacité de 700 places. « C’est un quartier en gestation, avec tout à construire, apprécie le principal Loïc-Yoan Lapeyronnie. On arrive justement au moment où les choses s’installent, on va voir le secteur évoluer, et je tiens à ce que ce collège soit un véritable organe de vie dans le quartier. » Il partage d’ailleurs ses espaces sportifs avec les associations du quartier.

Le collège Belcier recrutera ses élèves « sur toute la partie entre la gare, la voie de chemin de fer et le boulevard, poursuit le principal, avec dès l’année prochaine une partie des élèves de Bègles. » Loïc-Yoan Lapeyronnie veut faire de son établissement « une force d’expression pour les élèves, avec une palette de propositions la plus large possible allant du dessin au sport, l’important étant que l’élève se sente bien, et en réussite. »