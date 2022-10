Ce 16 octobre, il a fait jusqu’à 30 degrés à Bordeaux et à Pau, et jusqu’à 28 degrés à Agen et Brive, par exemple. Une douceur anormale pour la saison qui était annoncée par les prévisionnistes et qui s’est logiquement ressentie sur la fréquentation des plages ce week-end dans le Sud-Ouest.

🌡 La barre des 30°C vient d'être atteinte à Biarritz ! Il y a foule sur les plages basques ce 16 octobre, comme ici du côté d'Anglet. 🏖 (via @Viewsurf) pic.twitter.com/yPagKf76FM — Météo Express (@MeteoExpress) October 16, 2022



Ces températures estivales devraient perdurer pour quelques jours encore dans le Sud-Ouest. Jusqu’à encore mercredi prochain le thermomètre dépassera les 25 degrés, selon les prévisions.

Après un été particulièrement chaud, Météo-France précise que « sur les 10 premiers mois de l’année, 2022 devrait en effet figurer en tête des années les plus chaudes et les plus sèches en France. »