Qui veut faire couper son sapin gratis et aider à décorer sa ville ? Périgueux, en Dordogne, cherche des épicéas pour décorer le centre-ville mais aussi les différents quartiers et ses écoles à l’approche des fêtes de Noël. Comme chaque année, ses services techniques lancent un appel aux particuliers de l’agglomération (dans un rayon de 15 km autour de Périgueux) qui souhaiteraient faire couper leur sapin « épicéa uniquement, pas de pin, ni de cèdre, ni de cyprès », précisent-ils. Et, la hauteur des conifères doit être comprise entre 3 et 12 mètres.

Si ces conditions sont remplies, les particuliers intéressés peuvent joindre les espaces verts au 05 53 02 82 00 qui étudiera toutes les propositions reçues et se déplacera pour apprécier la faisabilité des opérations. « Bien entendu, le service des espaces verts se chargera de l’abattage, du chargement, du nettoyage du chantier et du transport du sapin en échange de ce don en nature », ajoute la municipalité.