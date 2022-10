Un cachalot de plusieurs mètres de long gît sur les quais depuis ce jeudi matin 5 heures, et il ne passe pas inaperçu. Les passants s’arrêtent interloqués et essaient de se renseigner auprès de l’équipe aux vêtements estampillés « International Whale Association » qui procède aux premières analyses. Le cachalot serait venu mourir dans l’estuaire et aurait été sorti de l’eau puis déposé sur les quais. Un accident tragique, et crédible, auquel de nombreux Bordelais croient. Derrière cet événement, il y a une compagnie artistique belge Captain Boomer qui a réalisé une reproduction très réaliste d’un cadavre de cachalot, à base de résine et polystyrène. Elle n’en est pas à son coup d’essai et a déjà organisé de tels événements, notamment à Paris.









Les acteurs qui miment les gestes des professionnels de façon très convaincante répondent aussi aux nombreuses questions des passants, parfois très choqués par ce spectacle. « Comment cela se fait qu’ils se perdent comme ça dans l’estuaire ? », interroge par exemple un homme qui passe à vélo. L’acteur lui répond que l’animal migrait entre l’Antarctique et l’Equateur et que les causes de l’échouage peuvent être multiples. Il évoque par exemple les collisions avec les bateaux.

« Une grande émotion »

« Certains y croient une heure, deux heures, toute la journée, ou pas du tout mais au-delà du discours scientifique connu, les gens qui passent ici expérimentent une grande émotion et cela, c’est très puissant », commente Sylvie Violan, directrice artistique du FAB (festival international des arts de Bordeaux Métropole), complice de la performance. Les échouages de cétacés sont bien réels, rien que cet été deux ont eu lieu dans la Seine, trois en Bretagne et deux sur les côtes de la Nouvelle-Aquitaine.

« C’est une fiction documentaire, estime Sylvie Violan. Ce qu’ils racontent est vrai même si ce sont des acteurs. Leur discours est extrêmement documenté ». Le FAB a intégré cette performance de la compagnie dans son programme autour du fleuve qui permet de faire « entrer l’océan dans la ville », pointe Sylvie Violan. La compagnie a déjà organisé des faux échouages dans d’autres villes d’Europe, dont Paris. Son ambition d’explorer les limites entre la réalité et la fiction paraît très réussie, au regard de la stupeur des Bordelais.

Le faux cachalot reste sur les quais de Bordeaux jusqu’à dimanche. Et, l’événement sera clôturé en partenariat avec Cap Sciences avec la conférence d’une spécialiste des cétacés.