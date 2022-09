Fin août, des clients de Gaz de Bordeaux dont les contrats à prix fixes arrivaient à échéance fin septembre ont reçu de nouveaux contrats avec des hausses spectaculaires, de l’ordre de 450 % pour certains… Paniqués, ils ont créé un groupe Facebook pour partager leurs témoignages et la commission de régulation de l'énergie (CRE) a demandé fin septembre à l’opérateur de revoir ses tarifs. Ces courriers sont partis avant que les montants du bouclier tarifaire de l’Etat soit connus, explique Cyril Vincent, le directeur général de Gaz de Bordeaux, opérateur historique dans la capitale Girondine, qui s’en explique auprès de 20 Minutes.

Pourquoi ces courriers comportant des augmentations très significatives ont été envoyés à certains de vos clients ?

Cela a été un problème de timing, on n’avait pas l’information sur le montant du bouclier au moment de l’envoi des courriers. Il n’a été connu que début septembre. Fin août, ces clients ont reçu un courrier qui indiquait le prix tel qu’il aurait dû être si le gouvernement n’avait pas mis en place de bouclier tarifaire. Les clients, à juste titre, se sont dit que ce n’était pas possible. Ces montants ne sont pas supportables et ce n’est pas pour rien qu’il y a un bouclier tarifaire qui a été créé par l’Etat. On les rassure au cas par cas quand ils nous appellent, pour leur expliquer que ce n’est pas le prix qui leur sera appliqué et que le bouclier s’applique.

De quel ordre est le montant de la remise du bouclier tarifaire pour le mois d’octobre ?

La Commission de régulation de l’énergie l’a publié ce 27 septembre, et il est de l’ordre de 195 euros TTC de remise, sur le mois d’octobre. Aucun client ne paiera en ce début d’hiver (jusqu’à la période d’effectivité du bouclier au moins jusqu’à fin décembre) plus cher que le tarif réglementé dans tous ces contrats concernés (qu’il souscrive en septembre, octobre ou même novembre et décembre). On se retrouve avec des montants de remise fixés par l’Etat, bien plus importants que ce que peut imaginer un client. Le bouclier tarifaire protège de manière énorme le consommateur domestique par rapport au consommateur professionnel, pour lesquels les prix ont été multipliés parfois par dix.

Combien de personnes sont concernées sur vos 220.000 abonnés ? A quel point le bouclier amortit-il l’envolée du prix du gaz ?

Un petit millier de personnes est concerné par l’envoi de ces courriers. Ces usagers sont à présent protégés non plus par les prix fixes mais par le bouclier tarifaire, à un niveau plus élevé qu’avant. La hausse est plus qu’amortie, et si, à Bordeaux comme ailleurs, la facture est parfois plus élevée c’est qu’il y a un rattrapage des prix d’avant le bouclier tarifaire. Quand, en octobre 2021, l’Etat a décidé de mettre en place ce bouclier, il faut se rappeler que le gaz sur l’année d’avant avait augmenté de 80 %, mais ceux qui étaient en prix fixe n’ont rien vu à cette époque.

Les prochains clients dont les contrats à prix fixes arrivent à échéance vont-ils avoir eux aussi une hausse de leur facture ?

Progressivement, des clients dont les contrats arrivent à échéance de leurs prix fixes se verront proposer une nouvelle offre, sans problème d’affichage du bouclier tarifaire cette fois-ci. Les variations de prix n’auront rien à voir avec ce qu’ont cru vivre certains clients.

On a entendu une possible prolongation à partir de janvier du bouclier tarifaire. Et, à Gaz de Bordeaux comme ailleurs, le bouclier s’appliquera dans sa nouvelle forme. On pense être un acteur de proximité, proche du territoire et des clients et dans cette période compliquée, c’est d’autant plus important.