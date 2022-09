Un réveil en fanfare pour agiter les consciences des croisiéristes. Samedi matin, au lever du soleil, 25 membres du groupe local d’Extinction Rebellion Bordeaux se sont installés devant le paquebot Azamura Pursuit, amarré depuis vendredi midi dans le port de la lune. Ils ont joué des percussions et scandé en anglais des slogans, tout en brandissant une banderole sur laquelle était inscrite « Stop sinking the climate » (arrêtez de faire sombrer le climat).

Des bateaux très énergivores

Le groupe veut dénoncer l’aberration écologique de telles embarcations, extrêmement énergivores car elles proposent souvent à leur bord piscines chauffées, casinos, cinémas etc. « Par exemple, la fédération européenne pour le transport et l’environnement, annonce que l’ensemble de la flotte de Carnival Corporation, propriétaire de bateaux similaires à l’Azarama Pursuit, émet 10 fois plus d’oxyde de soufre que l’ensemble de parc automobile européen », explique-t-il.

C’était la sixième action de ce genre proposé par l’organisation Extinction Rebellion Bordeaux. « Nous continuerons jusqu’à ce que le pas de côté soit assumé et que les bateaux de croisières ne seront plus les bienvenus sur les quais de Bordeaux », indique le groupe.