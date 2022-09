Si vous avez eu l’impression de vous faire davantage piquer cet été en Gironde, ce n’est pas qu’une vue de l’esprit. Le moustique-tigre a encore renforcé sa présence dans ce département, si bien que 84 % de sa population vit dans une zone contaminée. En Nouvelle-Aquitaine, seule la Creuse résiste encore à l’envahisseur. La présence du moustique-tigre n’y a pas encore été détectée.

Deux fois plus de d’opérations qu’en 2019

Une quinzaine d’opérations de démoustication, qui consistent en l’application par une société privée d’un insecticide, de la deltamétrine, ont eu lieu cet été en Gironde, et principalement sur la métropole bordelaise. Avant la crise sanitaire, durant la saison 2019, sept opérations de démoustication avaient été menées en Gironde, selon les données de Santé Publique France. Pendant cet été 2022, plus du double a déjà eu lieu et la saison n’est pas terminée…

L’application est réalisée dans un rayon de 150 mètres (la portée maximale de vol d’un moustique adulte) autour de la zone fréquentée par la personne infectée. « Tous les traitements appliqués en Gironde sont liés à des cas importés d’arboviroses (dengue, zika, chikungunya) virémiques, souligne Fabienne Jouanthoua, responsable du pôle santé environnement de la délégation de la Gironde de l’agence régionale de santé. On n’a jamais eu de cas autochtone en Gironde. »

Rebond après la crise sanitaire

La reprise des vols internationaux, en particulier vers les Antilles, après la fin des mesures liées à la crise sanitaire de Covid-19 a forcément signé le retour en force de cas importés de dengue. « Les personnes reviennent malades de voyage, elles ont chickunguna, dengue ou Zika et elles sont virémiques », explique Fabienne Jouanthoua. En clair, elles peuvent être un vecteur de diffusion du virus si elles se font piquer par un moustique-tigre. C’est la raison pour laquelle, après une enquête entomologique autour de ces cas, des traitements insecticides localisés peuvent être envisagés.

Ces opérations de démoustication visent seulement les moustiques adultes puisque ceux-ci ne peuvent transmettre la maladie à leurs œufs. Ouf… « Le but est d’éviter une chaîne de contamination locale, pointe cette responsable de l’ARS. On effectue ensuite un suivi de l’efficacité du traitement. » La seule façon de lutter contre la propagation du moustique-tigre est de supprimer ses gites larvaires, en nettoyant gouttières, coupelles et tout autre réceptacle à eau stagnante. Il faut aussi penser à ces opérations de nettoyage à la fin de l’hiver car les moustiques pondent des œufs diapausant, c’est-à-dire capable de résister au froid pour éclore au printemps.

Si on est quand même sur la fin de saison actuellement, le nuisible va rester sous surveillance jusqu’à fin novembre en Gironde.