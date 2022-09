Des cas de grippe aviaire dans la faune sauvage ont déjà été détectés cet été sur le littoral atlantique (Normandie, Bretagne, Deux-Sèvres, Charente-Maritime) et un cas vient d’être identifié sur la métropole bordelaise​. Une oie sauvage (bernache du Canada) a été trouvée infectée par le virus de l’influenza aviaire au sein du parc de Majolan de Blanquefort,​ rapporte ce mercredi la préfète de la Gironde, Fabienne Buccio.

Eviter une propagation aux élevages

La représentante de l’Etat a pris un arrêté délimitant une Zone de Contrôle Temporaire (ZCT). Il concerne les communes de Blanquefort, Le Bouscat, Bruges, Eysines, Le Haillan et Le Taillan-Médoc. Pour rappel, ce virus n’est pas transmissible à l’homme et la consommation de viandes, de foie gras ou d’œufs de volailles n’engendre aucun risque pour la santé humaine. Les mesures prévues par cet arrêté visent à renforcer la surveillance et à limiter la diffusion de cette maladie aux élevages.

La préfecture rappelle que « les professionnels doivent réaliser une mise à l’abri adaptée de leurs animaux. Et, les particuliers propriétaires de volailles et d’oiseaux doivent les maintenir en claustration ou sous filet afin d’interdire les contacts potentiels avec les oiseaux de la faune sauvage. »

La zone de contrôle pourra être levée au plus tôt au bout de 21 jours, « si aucun cas de grippe aviaire n’est identifié dans la population d’oiseaux sauvages et si la situation épidémiologique le permet », précisent les autorités.