Le soleil tape encore fort ce mardi 6 septembre, avec des températures qui dépassent les 30 °C à Libourne en Gironde, et les vendangeurs qui s’activent dans les rangs du Château Bonalgue, propriété de la famille Bourotte en appellation Pomerol, ont bien chaud. Une équipe d’environ 40 personnes ramasse les précieuses baies, en effectuant un premier tri sur les vignes. Avec 40 hectares à Pomerol, Lalande de Pomerol et Lussac, les vignobles Bourotte produisent 200.000 bouteilles par an.

Le vignoble de Château Bonalgue a commencé ses vendanges précocement, le 5 septembre. - E.Provenzano / 20 Minutes

Après un été marqué par de fortes chaleurs, les vendanges destinées aux vins blancs secs et aux crémants ont commencé dès le 16 août, précise le conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, et le 26 août, pour les rosés. Pour les vins rouges, elles ont débuté le 1er septembre sur le cépage merlot, le plus précoce, ce qui représente 15 à 20 jours d’avance. Au Château Bonalgue, les vendanges des vignes les plus jeunes de Merlot (âgées de moins de dix ans) ont démarré le 5 septembre. « Pour moi qui travaille depuis 17 ans, c’est la vendange la plus précoce, explique Mathieu Bonté, directeur technique des vignobles. Je n’avais jamais vendangé sur des rouges à cette période-là ».

Eviter un vin « lourd »

Jean-Baptiste Bourotte se souvient des vendanges précoces qui avaient suivi la canicule de 2003. « On n’avait pas la même vision à l’époque, se remémore-t-il. On avait voulu pousser un peu la date des vendanges et on avait fait des vins un peu plus lourds. » Aujourd’hui dans les vignobles Bourotte, on travaille davantage sur l’enracinement des pieds et les plants ne sont plus effeuillés, ce qui les exposait d’autant plus à la chaleur. « Toutes les analyses disent que c’est bon : les pépins sont mûrs, le PH est bon et, à la dégustation c’est frais et agréable, précise le propriétaire. On n’est pas dans la surmaturité donc il faut se lancer ! »

Les dégustations de baies, analyses et débats sur leurs résultats ont été multipliés à l’issue de cet été très chaud. « On a des jolis équilibres, se félicite Mathieu Bonté. Si on se fie aux premières analyses, on serait aux alentours de 14 degrés, ce qui est raisonnable pour une année comme ça. » C’est donc finalement un bon cru qui se dessine malgré le manque d’eau. « On a le sentiment d’être dans un millésime assez représentatif des bons millésimes des cinq dernières années, à part 2021 qui avait un profil particulier, c’est-à-dire solaires et chaleureux », commente Jean-Baptiste Bourotte.

Une fois triés, les grains sont beaux mais un peu petits à cause des fortes chaleurs estivales. - E.Provenzano / 20 Minutes

Pour optimiser le tri des raisins ramassés, les vignobles Bourotte se sont équipés d’une machine qui trie les baies par densité. « Les baies desséchées qui amènent un goût de raisins de Corinthe, qu’on ne veut pas, sont écartées et on garde les baies entières bien pleines et bien mûres », résume le propriétaire.

Un rendement plus faible

Stress hydrique oblige, le rendement attendu cette année sur cette propriété, comme dans la majorité des vignobles girondins, sera un peu faible. Les grappes sont globalement plus petites « cela donnera des choses un peu concentrées, un peu rondes », nuance Mathieu Bonté. Alors que l’appellation autorise 55 hectolitres par hectare, les vignobles Bourotte s’attendent à des rendements compris entre 30 et 40 hectolitres par hectare, selon les propriétés.

Jean-Baptiste Bourotte relativise, estimant que « le stress fait partie du métier ». Il se souvient de son inquiétude, dans une région bordelaise habituellement sujette à beaucoup de pluie, du développement du botrytis (champignon). Depuis cinq ans, ce n’est plus le cas, mais gel, grêle et canicules ont pris le relais… Mi-octobre, on sera définitivement fixé sur la qualité du millésime 2022. D’ici là, le travail de vinification sur ces vins de garde va se poursuivre dans les chais, à l’abri des intempéries.