Ce lundi, la préfecture de la Gironde lance une nouvelle alerte pour appeler les personnes qui fréquentent les plages girondines, baigneurs et pratiquant une activité nautique, à la plus grande prudence. Il fait très beau et chaud en Gironde, mais les conditions de baignade seront particulièrement dangereuses ces mardi et mercredi. En cause, la concordance de divers phénomènes : houle et vagues de bord, forts courants et formation de baïnes. Un cocktail qui doit inviter à la plus grande prudence et à ne fréquenter que les zones de baignade surveillées, répertoriées en ligne sur le site de la préfecture.