Un classement dont il se serait bien passé. Selon le site Holidu, plateforme allemande spécialisée dans la location de vacances, l’aéroport de Bordeaux-Mérignac serait tout bonnement le pire aéroport en Europe…

L'aéroport de Bordeaux Mérignac - Mickaël Bosredon/20 Minutes

Pour arriver à ce résultat, Holidu a classé les aéroports européens les plus fréquentés en 2019, par rapport aux notes et avis obtenus sur Google, qu'il a compilés dans un palmarès établi en juillet dernier. Avec une note de 2,7, celui de Bordeaux-Mérignac arrive bon dernier, devancé par l’aéroport d’Héraklion en Grèce (2,8) et Londres-Luton Airport au Royaume-Uni (3). A noter que l’aéroport le mieux noté est celui d' Athènes, qui devance Zurich et Porto.

« L’aéroport de Bordeaux-Mérignac se classe au premier rang des aéroports les moins bien notés sur Google, pointe Holidu. Les principales plaintes concernant cet aéroport sont sa petite taille et le manque de sièges pour les voyageurs. Pour aggraver les choses, de nombreux vols ont récemment été annulés en raison de grèves du personnel. »

Sale, surpeuplé et inconfortable…

Si l’on se fie aux avis laissés sur Google, effectivement ce n’est pas brillant… « Aéroport d’un autre âge », peut-on lire, « escalators toujours en panne, très sales, peu de toilettes fonctionnelles et souvent en panne quand il n’y a pas des fuites », « de longs couloirs, des portes d’embarquements non climatisées avec des baies vitrées en plein soleil ! Une fournaise ! Pas de siège pour s’asseoir ! », ou encore : « salons d’embarquement surpeuplés, sans aucune distraction, toilettes insalubres, distributeurs de boissons vides. »

Quelques remarques viennent tout de même sauver l’aéroport de Bordeaux du naufrage complet. « Je ne comprends pas les avis négatifs sur l’aéroport. Certes, ce n’est pas l’aéroport hyper moderne mais tout y est correct. Aucun problème au niveau de l’assistance, nous avons été super bien pris en charge. » « Me concernant, cet aéroport était respectable avec beaucoup de sécurité. Annonce audible peu de temps d’attente. Lieu dans lequel il était facile de se déplacer et ambiance agréable » écrit un autre voyageur.

Les premiers rails du tramway sont en train d'être posés devant l'aéroport de Bordeaux. - Clément Carpentier / 20 Minutes

Vers une amélioration en 2023 ?

Les travaux du tramway, qui ont transformé les abords de l’aéroport en véritable champ de bataille, n’ont certainement pas aidé dans le résultat final. La fin étant programmée pour le début de l’année 2023, la situation va peut-être s’améliorer un peu pour l’aérogare bordelais…

L’aéroport, qui prend soin de répondre à la plupart des commentaires laissés sur Google, met d’ailleurs en avant dans ses réponses, l’amélioration prochaine et « l’agrandissement de nos parkings et voies d’accès, l’arrivée du tramway au pied des aérogares, l’ouverture d’un nouvel espace d’embarquement dans le Hall A à haute qualité environnementale, et de nouveaux commerces et contrôle de passeports automatiques. »