Alors qu’une vague de forte chaleur frappe la Gironde, la préfète Fabienne Buccio a décidé de placer le département en vigilance orange (niveau 3 sur une échelle de 5) pour le risque d’ incendies en forêt, à compter de ce mercredi, à minuit.

Restrictions sur les feux d’artifice

Dans ce contexte et à l’approche de la fête nationale, le tir de tous feux d’artifice est interdit dans les communes à dominante forestière de la Gironde jusqu’à lundi 18 juillet 2022 à 8 h. « Seuls les tirs de feux d’artifice effectués sur l’eau ou en direction de l’eau pourront être autorisés par les maires après analyse du risque réalisée avec l’appui du service départemental d’incendie et de secours », précise la préfète dans son communiqué.

Dans les communes les plus exposées, la circulation et le stationnement des véhicules à moteur seront interdits entre 14 h et 22 h sur les pistes forestières, chemins ruraux, chemins d’exploitation et pistes cyclables sauf pour les personnes autorisées. Les activités d’exploitation forestière, de travaux sylvicoles, de génie civil, de service, de carbonisation et de sciage seront suspendues entre 14 h et 22 h. Les activités ludiques et sportives seront interdites entre 14 h et 22 h, sauf en base de loisirs et en bordures des plages.

La préfecture rappelle aussi qu’il est interdit dans les forêts et landes et ce, jusqu’à une distance de 200 mètres d’utiliser du feu, de fumer et de jeter tout débris incandescent, d’incinérer de déchets verts et de pratiquer le camping isolé et le bivouac.