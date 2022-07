Un mouvement « historique » souligne FO. Le syndicat a lancé un appel à la grève auprès des 200 salariés de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, à partir de vendredi et jusqu’à lundi soir. « Quelque 80 personnes se sont déclarées grévistes, dans tous les métiers, tous statuts confondus », souligne le représentant syndical FO.

Cette grève intervient à l’occasion du premier week-end de départs en vacances. Contactée par 20 Minutes, la direction de l’aéroport n’était pas en mesure de préciser quel impact aurait ce mouvement sur les passagers. « Je ne peux pas m’avancer, mais presque la moitié du personnel en grève, donc cela aura des conséquences, c’est certain » estime le représentant syndical.

Dernières négociations sans résultat

Les revendications portent sur des revalorisations salariales de 300 euros brut, sur une hausse des effectifs pour faire face à un trafic croissant, ainsi que « des avantages sociaux et la mise en conformité d’accords locaux sur du comptage horaire et des astreintes. »

« Les dernières négociations avec la direction n’ont rien donné, et tant qu’il n’y aura pas de concret, on restera mobilisé, prévient le syndicaliste. Sur la suite du mouvement, cela dépendra de l’avancée des négociations, et des salariés eux-mêmes, qui décident. Mais on ne s’interdit de poursuivre le mouvement sur d’autres week-ends, à la rentrée ou à Noël. »