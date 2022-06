C’est un nouveau cap pour la société Flying Whales ou « baleines volantes », qui a développé une solution de transport de charges lourdes (60 tonnes) par dirigeables qui intéresse notamment l’Office National des forêts (ONF). Elle annonce ce jeudi dans un communiqué qu’a réalisé une troisième levée de fonds de 122 millions d’euros. Entre à son capital l’Etat français, via French Tech Souveraineté qui s’inscrit dans le cadre de France 2030, la Principauté de Monaco, via la Société Nationale de Financement et le gouvernement du Québec, via Investissement Québec.

Une usine est en construction à Laruscade, en Gironde, pour des premières opérations de débardage de bois ou de transports de pales d’éoliennes dès 2026. Ces cargos géants ont la particularité de pouvoir opérer dans des zones peu accessibles. Créée en 2012, déjà entourée d’un consortium de développement riche d’une quarantaine d’entreprises de l’aéronautique françaises et canadiennes.