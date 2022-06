Les indicateurs du Covid-19 repartent à la hausse en France et en Nouvelle Aquitaine où le dernier bulletin de Santé Publique France​ enregistre un taux d’incidence (nombre de cas positifs) de 658,5 pour 100.000 habitants, le 28 juin contre 417 le 21 juin.

L’augmentation du nombre de cas positifs ne pèse pas encore sur les services hospitaliers mais la pression augmente néanmoins. 1009 personnes sont hospitalisées dans la région au 28 juin contre 956 au 21 juin.

Depuis ce mardi, le port du masque est recommandé dans les transports en commun, et notamment les rames de tramway du réseau TBm mais aussi dans tous les espaces clos.

L’ARS Nouvelle-Aquitaine estime que la couverture vaccinale reste insuffisante pour la dose de rappel et incite notamment les personnes les plus fragiles à la plus grande prudence.