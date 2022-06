La municipalité écologiste de Bègles, dans la banlieue de Bordeaux, vient d’annoncer « la fin de la publicité » sur ses panneaux d’affichage dans les prochains jours. Du moins en centre-ville.

« À l’occasion du renouvellement de son marché de mobilier urbain d’information, la ville de Bègles adopte une nouvelle stratégie d’information municipale », explique la municipalité. Depuis le 27 juin, de nouveaux panneaux d’affichage sont en cours d’installation sur la ville, avec pour objectif de développer l’information municipale. « La publicité est désormais concentrée sur les principaux axes périphériques et la zone commerciale Rives d’Arcins. Elle est encadrée par une charte afin qu’elle ne présente pas de caractère sexiste et discriminatoire et soit adaptée à son environnement (écoles, lieux de culte…). »

Ce nouveau marché publicitaire a été attribué à la société CDA Plurimédia, pour une durée de douze ans. Il permettra à la ville de percevoir une redevance annuelle estimée à 100.000 euros.