La police nationale confirme qu’une enquête a été ouverte après que de nombreux faits de violences lui ont été signalés dans la nuit de vendredi à samedi, dans le quartier populaire de Saint-Michel à Bordeaux. Des photos et vidéos, postées sur les réseaux sociaux, sont analysées dans le cadre de ces investigations, et des témoins sont aussi entendus. On y voit un groupe d’une dizaine de personnes s’en prendre à des passants et riverains, et l’un d’entre eux imite les cris d’un singe.

TW : Série d'agressions par un groupuscule d'extrême droite à Bordeaux 🤬



Hier soir aux alentours de 2h du matin, une dizaine de membres du groupuscule Bordeaux Nationaliste ont déambulé dans le quartier Saint-Michel en chantant des slogans racistes et ont agressé des riverains. pic.twitter.com/ZcdtR026gg — Nikola Dobric 🔻 (@Nikola_Dbrc) June 25, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Dans un communiqué envoyé dimanche soir, l’association SOS racisme Gironde​ condamne ce qu’elle qualifie de « ratonnade », et met en cause le groupuscule d’extrême droite « Bordeaux Nationaliste ». « Selon nos informations, plusieurs riverains, passants et victimes ont témoigné avoir entendu les agresseurs scander des chants, des slogans racistes et la mention "Bordeaux Nationaliste", ce qui tend à confirmer a priori l’appartenance des auteurs des faits à ce groupuscule ».

Vous avez été nombreux à nous signaler des faits de violences dans le quartier St-Michel #Bordeaux dans la nuit de vendredi à samedi.

Une enquête est en cours avec exploitation des photos/vidéos partagées sur les réseaux et auditions des témoins. pic.twitter.com/x33DL8I0iZ — Police Nationale 33 (@PoliceNat33) June 27, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Quelques jours avant, la Marche des fiertés a subi les injures homophobes avec une banderole dénonçant "la folie LGBT", et des agressions de participants qui pourraient être le fait d’autres groupes d’extrême droite », avance de son côté la ligue des droits de l’homme dans un communiqué.