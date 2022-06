Après les orages accompagnés de fortes chutes de grêle qui ont frappé inégalement le département de la Gironde, Carglass, entreprise spécialisée dans le remplacement de pare-brise, est très sollicitée. De nombreux pare-brises ont été très endommagés par des grêlons de plusieurs centimètres de diamètre et, dans la région bordelaise, elle a multiplié par dix son nombre de prise de rendez-vous, annonce-t-elle dans un communiqué.

Pour faire face aux nombreuses demandes, elle a détaché plus de 400 collaborateurs dans les zones sinistrées de toute la France et mis en place un numéro d’appel dédié le 01 84 95 28 01 pour centraliser les demandes et tenter d’y répondre dans les meilleurs délais.