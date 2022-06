Jusqu’à dimanche, plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues sur les quais bordelais pour la Fête du vin, lancée ce jeudi. Si des dégustations ont été organisées chez les cavistes et restaurateurs l’année dernière, en pleine crise sanitaire, (et reconduites cette année) l’édition 2022 renoue avec les fondamentaux de la Fête du vin et en premier lieu, les dégustations sur les quais, sur plus d’1,5 kilomètre de long.

Une trentaine d’appellations de la région Nouvelle-Aquitaine sont représentées et font goûter leurs produits via un pass dégustation. Des stands gastronomiques, touristiques et culturels viennent compléter les dégustations, organisées dans un esprit guinguette. « C’est un moment important car le contact de la filière est très fort avec les consommateurs », pointe Bernard Farges directeur de l’interprofession des vins des Bordeaux. L’école du vin propose aussi des initiations à la dégustation sur son pavillon

Vendredi à partir de 23 heures, un feu d’artifice sera tiré depuis la Garonne par la société Ruggieri et devrait attirer la foule. Trois grands voiliers, qui se visitent sur réservation, ont aussi accosté pour l’occasion dans le port de la lune. Cette année, Bruxelles est la ville invitée d’honneur ; elle partagera quelques pépites de sa gastronomie et son penchant pour les bandes dessinées.