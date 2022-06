Ce mardi c’est la 40e édition de la Fête de la musique. Si les propositions des collectifs et artistes ne vont pas manquer dans les rues de Bordeaux, 20 Minutes vous propose cinq idées de soirées, toutes gratuites et aux styles musicaux variés.

Un spectacle complet électro à Saint Projet

Pour la Fête de la Musique, le célèbre bar flottant l’I.Boat propose, avec l’association culturelle Trafic, une soirée de 19 heures à minuit sur la place Saint-Projet (quartier Saint-Pierre). Au programme : musique 100 % électro, plusieurs DJ habitués du bar (Doux Jesus, Jackie Lynn, Juniore Super et Leroy Washington) et Romain FX, résident de l’établissement et invité pour la soirée. Les créations lumières et vidéos seront gérées par le collectif Bruit Rose. Une buvette sera également proposée sur place.

Un bon plan pour les amateurs de Ukulélé, à Talence

Rendez-vous au parc Peixotto pour assister au concert de l’Orchestre d’harmonie et du Jeune Orchestre d’harmonie de l’École municipale de musique et de danse. Pour les amateurs de musique électro, un set lounge sera également proposé jusqu’à 23 heures. Un concert du Ukulélé Club de Bordeaux aura lieu de 20 heures à 23 heures, et buvette et food trucks seront disponibles sur place

Une soirée musicale aux accents jamaïcains à la Bastide

A la Bastide, le collectif Wandem Sound System, organisateur des événements Bordeaux Dub School, propose une soirée sur les bords de la Garonne à partir de 19 heures. Un événement musical, costumé et aux accents jamaïcains. Les artistes Wandem, Lix Dub et Mineral Soundz seront présents. Buvette et restauration seront disponibles sur place.

L?association Allez Les Filles et Bordeaux Rock investissent le Square Dom Bedos pour la fête de la musique. - Nicolas Pulcrano

Ambiance rock près de l’église Sainte-Croix

Avis aux amateurs de rock, cette soirée est faite pour vous ! L’association Allez Les Filles et Bordeaux Rock proposent au square Dom Bedos (à côté de l’église Sainte-Croix) cinq concerts rock et punk, à partir de 18 heures. Les groupes Datcha Mandala (rock des années 1970), Sweat Like an Ape ! (post punk dansant) ou encore Bilbao Kung-Fu (rock énergique) seront notamment présents. Un bar et des food-trucks seront également sur place, et des cadeaux seront à gagner.

Des DJ vous font danser place Pey-Berland

Proposée par les collectifs culturels Amplitudes, Cmd + O (prononcez « Commando ») et l’Orangeade, cette soirée se déroulera place Pey Berland, de 20 heures à 1 heure du matin. Neuf DJs de ces trois collectifs seront présents, pour proposer chacun leur univers musical, dont « des sets éclectiques, pointus et avant-gardistes ».