Le dernier record du 23 juillet 2019, où 41,2 °C avaient été enregistrés à Bordeaux, va-t-il être battu ? Après des journées déjà marquées par des températures très chaudes, le département a été classé en vigilance rouge canicule ce vendredi, à partir de 14h et jusqu’à samedi inclus, et des pointes au-dessus de 40 °C sont annoncées. Les autorités ont mis en place plusieurs mesures, en complément de celles déjà prises auprès des publics les plus fragiles (EHPAD, crèches, écoles ...)

Lieux climatisés, parcs et jardins à privilégier

Les Bordelais sont invités à restreindre leurs activités en extérieur et à préférer la fraîcheur d’une bibliothèque ou d’un musée. Ainsi, la ville de Bordeaux a annoncé que ses musées seraient en accès libre ce vendredi après-midi et samedi. Toutes les bibliothèques municipales restent ouvertes, à l’exception de celles du Jardin public, de Flora Tristan et des Aubiers, qui ne sont pas climatisées.

La préfète de Gironde a même interdit « toutes les manifestations publiques en extérieur ou dans des locaux non climatisés » pendant l’épisode d’alerte rouge. La ville a étendu les horaires d’ouverture des parcs, jardins et piscines pour permettre aux plus citadins de prendre l’air alors que les températures nocturnes s’annoncent très élevées, avec 23 °C minimum dans la nuit de vendredi à samedi.

Des équipes des services sociaux et des médiateurs de la ville sont aussi présents auprès des sans-abri pour leur communiquer la liste des lieux ouverts rafraîchis, des douches et points d’eau. Les horaires d’ouverture de la halte de jour Stalingrad et de ses douches sont élargis jusqu’à samedi inclus. La préfecture de la Gironde a également interdit les feux d’artifice et les écobuages pendant cette période d’alerte.

Fêtes et commémorations du 18 juin décalées

Les événements programmés ces jours-ci sont annulés en cascade en Gironde, en raison des fortes chaleurs. Sauternes fête le vin n’aura par exemple pas lieu, et la fête de la Rock School a été reportée au 26 juin. La fête du Cypressat, qui célèbre le vin au vert et qui devait se tenir en plein air à Cenon, a également été annulée.

Les commémorations officielles du 82e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 ont été reportées à dimanche 10h. Ce 18 juin, un hommage devait aussi être rendu à Jean-Jacques Savin, disparu au large de l’île de Madère alors qu’il tentait de traverser l’Atlantique à la rame. La ville où il résidait, Arès, a aussi annulé cet événement, qui sera re-programmé ultérieurement.