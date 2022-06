Après une journée de grève jeudi, qui a touché 24 des 30 crèches de Bordeaux à l’appel de trois syndicats (FO, CGT, CFDT), le mouvement a été levé dans la soirée. Un compromis a été trouvé avec la mairie, sur la question du nombre de jours de pénibilité octroyé aux auxiliaires de puériculture.

Sur les sept jours de congés annuels accordés à ces derniers, la mairie souhaitait en supprimer trois. Un accord a finalement été trouvé avec le personnel sur la suppression de deux jours, qui seront transformés l’un en renfort des équipes, l’autre en « travail pédagogique. »

La ville justifie cette évolution, par une hausse de la rémunération des auxiliaires de puériculture, qui passeront de la catégorie C à la catégorie B de la fonction publique. De plus, ils bénéficieront d’une augmentation de leur prime annuelle « comprise entre 180 et 377 euros par mois selon l’ancienneté », selon la mairie.

« Agir sur la pénibilité globale »

« Dans de nombreux secteurs de la petite enfance, il y a un problème de recrutement, explique Fannie Le Boulanger, adjointe au maire chargée de la petite enfance. Cela fait peser une charge supplémentaire sur les équipes qui restent (…) » La journée proposée en renfort des équipes servirait ainsi à « agir sur la pénibilité globale ».

La journée de travail pédagogique serait quant à elle « du travail préparatoire de projets », affirme l’élue. Les auxiliaires de puériculture « auront ainsi plus de temps pour réfléchir aux projets d’établissements, ou à l’organisation des équipes ».